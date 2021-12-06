Сегодня, 6 декабря, около 12.00 на улице Гагарина в городе Коврове произошло дорожно-транспортное...

Сегодня, 6 декабря, около 12.00 на улице Гагарина в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского рейсового автобуса «ПАЗ» и автомобиля спецтехники (мусоровоз), информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ», житель города Коврова, не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «мусоровоз». В результате ДТП водитель и семь пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.Фото: https://pixabay.com/ru/