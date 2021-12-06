30 ноября в Муроме 38-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников. Утром потерпевшему...

30 ноября в Муроме 38-летний местный житель стал очередной жертвой мошенников.Утром потерпевшему позвонили на мобильный телефон. Под предлогом погашения кредита неизвестные похитили 491 000 рублей, рассказывает региональный инфопортал Муром24. Как оказалось, мужчина перевел денежные средства через терминал оплаты на неустановленный номер счета.Возбуждено уголовное дело.Фото: https://pixabay.com/ru/