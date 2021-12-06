Меленковским районным судом вынесен приговор жителю деревни Тургенево 1963 года...

Меленковским районным судом вынесен приговор жителю деревни Тургенево 1963 года рождения.Напомним, что вердиктом коллегии присяжных заседателей 16 ноября он признан виновным в убийстве.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, что 7 июля 2020 года в вечернее время виновный и его знакомый находились в доме по месту жительства подсудимого в деревне Тургенево Меленковского района, где распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый подверг своего знакомого избиению руками и ногами по различным частям тела. После чего взял нож и нанес им потерпевшему несколько ударов в жизненно-важные органы. Мужчина скончался от ножевых ранений и острой кровопотери через непродолжительное время на месте происшествия. В судебном заседании убийца вину в совершении указанного преступления не признал.Выслушав доводы сторон, на основании приведенных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт в совершении преступления. Сегодня суд назначил наказание в виде 9,5 лет лишении свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Также удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей и материального вреда в размере более 80 тыс. рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/