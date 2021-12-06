Как сообщили в местном управлении по делам гражданской обороны, это сделано для того чтобы лёд,...

Как сообщили в местном управлении по делам гражданской обороны, это сделано для того чтобы лёд, пошедший по реке не повредил переправу. Жителям "Заречья" теперь , в случае необходимости, придётся пользоваться объездным маршрутом - через поселок Фролищи Нижегородской области. Сколько дней продлится их частичная изоляция пока неизвестно.Анастасия Хенова, начальник курсов гражданской обороны управления по делам ГО и ЧС Александровского района:- Люди у нас не брошены, запас продуктов у них есть, в ФАПе запас медикаментов есть. Тяжело больных на данный момент там нет. У детей обучение дистанционно будет, интернет имеется. Через Фролищи им будут поставлять свежий хлеб или молочные продукты скоропортящиеся - там все нормально, все функционирует.