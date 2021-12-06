Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В центре Юрьев-Польского 4 декабря около 19:30 женщина не справилась с управлением и протаранила ограждение.
По словам очевидцев, виновница ДТП находилась в нетрезвом виде. После аварии она попыталась покинуть место происшествия. Спустя некоторое время её нашли сотрудники полиции.
«Женщина въехала в дерево, а автомобиль развернуло», - рассказывают свидетели дорожно-транспортного происшествия.
В ГИБДД уточнили, что задержанная отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.