Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В центре Юрьев-Польского 4 декабря около 19:30 женщина не справилась с управлением и протаранила ограждение.По словам очевидцев, виновница ДТП находилась в нетрезвом виде. После аварии она попыталась покинуть место происшествия. Спустя некоторое время её нашли сотрудники полиции.«Женщина въехала в дерево, а автомобиль развернуло», - рассказывают свидетели дорожно-транспортного происшествия.В ГИБДД уточнили, что задержанная отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.