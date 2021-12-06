Сервис путешествий tutu.ru провел исследование, в котором выяснилось, что Владимир попал в 10-ку...

Сервис путешествий tutu.ru провел исследование, в котором выяснилось, что Владимир попал в 10-ку самых посещаемых на поезде городов России.Владимир расположился на 7-м месте. Туда купили билеты 1,2% путешественников, а билет в одну сторону обошелся в среднем около 1000 рублей.Самым посещаемым городом России стал Санкт-Петербург. Более 10,6 процентов пассажиров отправлялись в Питер. Средняя цена поездки составляла 2 935 рублей в одну сторону. Далее расположились Нижний Новгород, Краснодар, Брянск, Тула и Ярославль.