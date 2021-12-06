Медики могут обжаловать заключение ио прокурора.

Во Владимирской областной прокуратуре рассмотрели медиков из больницы в ЗАТО Радужный. Они пожаловались на аккаунт, который носит имя главврача учреждения Людмилы Жуковой. В адрес сотрудницы клиники Елены Александровой сыпались такие оскорбления как «шавка», «дебилка», «шваль подзаборная». Однако надзорный орган не усмотрел в них неприличной формы оскорбления, которая унижает честь и достоинство людей.«Сообщения содержит лингвистических признаков неприличной формы унижения», - пришли к выводу эксперты.В целом прокурор А.Ю. Корсаков в своём определении об отказе в возбуждении дела не отрицает, что автором сообщений была именно Жукова. Кстати, именно этот советник юстиции требовал наказать фельдшеров, которые привезли к Белому дому больную коронавирусом.Таким образом прокурор Корсаков фактически разрешил людям обращаться в социальных сетях друг к другу такими словами как «шавка» и «дебилка». Интересно, а что будет если подобное прозвучит в его адрес?Медики могут обжаловать заключение ио прокурора.Ранее редакция «33Live.Ru» неоднократно описывала конфликт между руководителем больницы в Радужном и медиками. Подробности можно прочитать здесь. В любом случае в медорганизации будет проведена ещё и служебная проверка. Особое внимание уделят порядку учёта и хранения лекарств, соблюдению трудовых прав, организации лечебно-диагностического процесса и оказанию скорой и неотложной помощи.