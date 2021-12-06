Три лота размещены на госзакупках.

В 2022 году на охрану владимирских школ выделили 15,4 млн рублей. Три лота размещены на госзакупках.Для защиты 14 учреждений Ленинского района потратят почти шесть миллионов рублей. На Октябрьский район (11 учебных заведений) уйдёт 5,3 млн. За 10 образовательных организаций, расположенных во Фрунзенском районе, заплатят 4,2 млн рублей.Среди критериев отбора – наличие оборудования, оружия и «корочек» у охранников, а также опыт работы и деловая репутация ЧОПа.В обязанности секьюрити будет входить охрана имущества, обеспечение пропускного режима, наличие формы и бесперебойной связи, оперативное реагирование на сигналы тревоги. Предприятия поставят одну камеру, которая будет хранить записи не менее 14 суток.Напомним, что с 1 февраля 2021 года расходы на безопасность школьников . Ранее деньги на охрану собирали родители учеников.