Свои результаты школьники узнают 16 декабря.

Почти пять тысяч старшеклассников написали итоговое сочинение по русскому языку. Свои результаты школьники узнают 16 декабря. Работа является допуском к государственной итоговой аттестации.В этом году было выбрано пять тем: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии − спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание − вечная тема», «Книга − про меня», «Кому на Руси жить хорошо? − вопрос гражданина».Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут, для учащихся с ОВЗ она была увеличена на 1,5 часа.Результаты действительны в течение четырёх лет.