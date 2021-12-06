На территории Владимирской области 6 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 310 случаев...

На территории Владимирской области 6 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - во Владимире38 - в Ковровском районе37 - в Муромском районе36 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Александровском районе17 - в Кольчугинском районе14 - в Петушинском районе14 - в Вязниковском районе14 - в Суздальском районе12 - в Юрьев-Польском районе8 - в Меленковском районе8 - в Камешковском районе7 - в Киржачском районе7 - в Собинском районе6 - в Судогодском районе4 - в Селивановском районе3 - в Гороховецком районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 313 случаев заболевания.