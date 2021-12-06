На территории Владимирской области 6 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 310 случаев...
На территории Владимирской области 6 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - во Владимире
38 - в Ковровском районе
37 - в Муромском районе
36 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Александровском районе
17 - в Кольчугинском районе
14 - в Петушинском районе
14 - в Вязниковском районе
14 - в Суздальском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Меленковском районе
8 - в Камешковском районе
7 - в Киржачском районе
7 - в Собинском районе
6 - в Судогодском районе
4 - в Селивановском районе
3 - в Гороховецком районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 313 случаев заболевания.