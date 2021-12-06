При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

ГУ МЧС по Владимирской области сообщает о неблагоприятных погодных явлениях на 7 декабря.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник днём ожидается сильная метель.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В спасательном ведомстве рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.