Сбыт большой партии алкогольной продукции сомнительного производства предотвратили в ходе совместного рейда Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО и УФСБ. С 1 по 3 ..

Сбыт большой партии алкогольной продукции сомнительного производства предотвратили в ходе совместного рейда Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО и УФСБ.С 1 по 3 декабря представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу проводили контрольные мероприятия на территории Владимирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ. В ходе проверки в д. Мокрово (Вязниковский район) было обнаружено более 2 тысяч единиц алкогольной продукции и свыше 6,7 тысяч литров этилового спирта сомнительного производства.В пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольрегулирования сообщили, что алкогольная продукциямбыла маркирована федеральными специальными марками с признаками подделки, а партия этилового спирта не имела сопроводительных документов. У «хозяина» склада не имелось соответствующей лицензии. В настоящее время этиловый спирт и готовая продукция изъяты и переданы на ответственное хранение в АО «Росспиртпром».