По состоянию на 6 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 6 декабря в медорганизациях региона действует 1990 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71,6 процента из них занято (1425), свободны 565 коек. 56575 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 231 человек.За период наблюдения в области отмечен 2701 летальный случай, за сутки – 29 человек.Напомним, во Владимирской области 6 декабря зафиксировано 310 случаев заболевания коронавирусом.