По предварительной информации, водитель «ПАЗа» не уступил дорогу грузовику.

В Коврове после столкновения автобуса с мусоровозом пострадали восемь человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Авария произошла около 12.00 на пересечении улиц Челюскинцев и Гагарина. По предварительной информации, водитель «ПАЗа» не уступил дорогу грузовику. В итоге он и семь пассажиров госпитализированы в больницу. Среди пострадавших – двое детей.На месте работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются все бстоятельства происшествия.