Инспекторами ГИБДД оформлено 112 аварий с материальным ущербом. На дорогах региона полицейские поймали 19 пьяных водителей.

За неделю во Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых погибли четверо и 57 получили травмы различной степени тяжести. Среди них был один ребёнок, которому также понадобилась помощь врачей.Инспекторами ГИБДД оформлено 112 аварий с материальным ущербом. На дорогах региона полицейские поймали 19 пьяных водителей.Хроника наиболее резонансных происшествий выглядит так: