План уже перевыполнен на 12%.

В 2021 году Владимирская область должна ввести в эксплуатацию рекордное количество жилья. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.«На 1 декабря готово почти 765 тысяч квадратных метров. План уже перевыполнен на 12%. По прогнозам, на конец года этот показатель составит не менее 834 тысяч, что позволит превысить исторический максимум 1986 года», − доложил директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков.В разрезе структуры – 18% занимают многоквартирные дома. В текущем году достроен 51. Остальные 82% - индивидуальное жильё (4654 домовладения). Рост ИЖС обусловлен дачной амнистией и догазификацией.На 2022 год план установлен в объёме 791 тысяч квадратных метров. Для этого в оборот вовлечено 1042 гектара земли. Более 50 стройфирм реализуют 125 проектов.«В бюджете области предусмотрен 691 млн рублей на создание условий для развития отрасли. Из федеральной казны привлечено 347,8 млн рублей на транспортную инфраструктуру в Пиганово и Юрьевце», − резюмировал Иван Щербаков.