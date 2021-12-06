МЧС со ссылкой на синоптиков сообщило о неблагоприятных погодных явлениях 7 ноября. Такая погода повышает вероятность чрезвычайных ситуаций. Количество ДТП может возрасти; под тяжестью

МЧС со ссылкой на синоптиков сообщило о неблагоприятных погодных явлениях 7 ноября. Такая погода повышает вероятность чрезвычайных ситуаций. Количество ДТП может возрасти; под тяжестью мокрого снега не исключён обрыв линий электропередач и связи. Также возможны нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. На дорогах ожидается гололедица. Водителям рекомендовано соблюдать правила маневрирования, не оставлять