Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, правительство и представителей волонтерских движений избежать излишней бюрократизации в добровольчестве. Нужно уделять больше внимания развитию этого движения, отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, правительство и представителей волонтерских движений избежать излишней бюрократизации в добровольчестве. Нужно уделять больше внимания развитию этого движения, отметил он."Нам с вами также важно не забюрократизировать добровольчество и с этими отчетами не дойти понятно до какого состояния", – сказал председатель ГД в ходе парламентских слушаний по развитию волонтерства, которые состоялись в Думе в понедельник, 6 декабря.Вопросы отчетности и контроля не должны быть на первом плане в работе добровольцев, подчеркнул Володин. "Давайте говорить о создании условий развития, о поддержке", – обратился спикер к участникам слушаний.Председатель ГД напомнил, что ряд волонтеров стали депутатами восьмого созыва, и теперь на них лежит большая ответственность. Знания волонтерства позволят инициировать хороший закон, считает спикер."Это должно выражаться в конкретных делах, поступках, решениях. От нас этого ждут", – добавил Володин.Парламентские слушания по поддержке и развитию российского волонтерского движения стали первыми для Госдумы восьмого созыва. Участвовали более 120 представителей общественных организаций из 45 регионов.Спикер ГД предложил представителям исполнительной власти активнее решать проблемы, озвученные добровольцами. Также к работе должны подключиться Росмолодежь и эксперты Высшей школы экономики, отметил он.