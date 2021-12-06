За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 57 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний.Полицейскими оформлено 112 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии происшествий не зарегистрировано.Собинский район:По предварительной информации, 29 ноября 2021 г. в 17:30 на 5 км автодороги «Волосово – Ставрово» водитель автобуса ПАЗ, 1963 г.р., совершил наезд на пешехода 1962 г.р. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 30 ноября 2021 г. в 07:50 в г. Ковров на улице Космонавтов у д. 2/4 водитель автомобиля «ВАЗ», 1990 г.р., при выезде с прилегающей территории в сторону ул. Грибоедова, допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры 1936 г.р. и 1959 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 01 декабря 2021 г. в 07:50 в г. Гусь – Хрустальный на улице Транспортная у д. 33 водитель автомобиля «Фольксваген», 1972 г.р., при повороте налево, не предоставил преимущество движущейся во встречном направлении автомашине «Опель» под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир 1969 г.р. направлены на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «Опель» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 02 декабря 2021 г. в 15:35 на 7 км автодороги «Чкалово – Осипово» водитель автомобиля «Лада», 1972 г.р., при прохождении поворота, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ман» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия.Суздальский район:По предварительной информации, 03 декабря 2021 г. в 17:00 на 268 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Шевро Нива», 1988 г.р., при повороте направо, не предоставил преимущество в движении движущемуся по главной дороге со стороны г. Владимира в сторону г. Иваново автомобилю «Киа» под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа» 1941 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 04 декабря 2021 г. в 05:30 на 143 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Санг Ёнг», 1979 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г. Владимира, допустил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений, после чего допустил съезд в кювет и наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Санг Ёнг» госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 05 декабря 2021 г. в 08:30 на 28 км автодороги «Киржач – Александров» водитель автомобиля «Шевроле», 1982 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» и его пассажир 1954 г.р. госпитализированы.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!