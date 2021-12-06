Очевидцы сняли на видео большую группу каланов или морских выдр, которые столпились на борту покинутого судна в порту Северо-Курильска.

Очевидцы сняли на видео большую группу каланов или морских выдр, которые столпились на борту покинутого судна в порту Северо-Курильска.Каланы успели стать северо-курилской достопримечательностью. Морские выдры, судя по всему, не сильно боятся людей. По крайней мере их страх не мешает в сезон подбираться максимально близко к рыболовецким судам и воровать из под носа у экипажа лососей. В остальное время животные отдыхают, качаясь на волнах всего в нескольких метрах от берега.А вот штормов каланы не любят и во время волнения на воде стараются найти более надежное укрытие от непогоды. Таким временным пристанищем стал для группы морских выдр покинутый корабль, стоящий в порту Северо-Курильска. Местные жители умилились пушистым "пиратам", захватившим судно. И сняли происходящее на видео.