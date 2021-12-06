Вдобавок, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн 80 тысяч рублей.

Меленковский районный суд признал местного жителя 1963 года рождения виновным в убийстве собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вечером 7 июля два товарища находились в доме по месту жительства осужденного в деревне Тургенево, где и устроили застолье. Слово за слово, удар по столу, завязалась драка. После того, как хозяин избил своего гостя, он взял нож и зарезал его. От острой кровопотери жертва скончалась на месте происшествия.Свою вину душегуб не признал. Однако доказательств было достаточно, чтобы сначала присяжные, а теперь и Фемида упрятали его за решётку на 9,5 лет.Вдобавок, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн 80 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.