Александр Авдеев вошёл в состав Госсовета.
Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета...
Александр Авдеев вошёл в состав Госсовета.
Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета сразу несколько глав регионов, избранных в сентябре этого года. Среди них - губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Напомним, что Государственный Совет РФ является конституционным государственным органом, формируемым Президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Фото пресс-служба АВО.