Александр Авдеев вошёл в состав Госсовета. Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета...

Александр Авдеев вошёл в состав Госсовета.Президент Владимир Путин включил в состав Госсовета сразу несколько глав регионов, избранных в сентябре этого года. Среди них - губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Напомним, что Государственный Совет РФ является конституционным государственным органом, формируемым Президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Фото пресс-служба АВО.