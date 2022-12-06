Дмитрий Дибров испытывает серьезные проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта.

Дмитрий Дибров испытывает серьезные проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта.Известный российский журналист, ведущий и продюсер Дмитрий Дибров уже давно является признанным метром отечественного телевидения. Строить карьеру он начал еще в советское время и, несмотря на возраст, все еще продолжает активно работать.Параллельно 63-летний телеведущий воспитывает маленьких наследников, рожденных в браке с четвертой женой, фотомоделью Полиной Дибровой. Журналист уже получает пенсию, однако его семья, очевидно, живет за счет высоких телевизионных гонораров.К слову, еще совсем недавно шоумен лишился высокого заработка. Почти три назад он перенес инсульт и временно не мог заниматься своими проектами. Увы, но престарелый Дмитрий Дибров болен до сих пор.О серьезных проблемах со здоровьем, возникших после недуга, о рассказал лично. Журналист признался, что иногда у него возникает "темное пятно" и он забывает слова. Видимо, длительная реабилитация не помогла полностью поправиться.Также Дмитрий Дибров лишился возможности посещать сауну, которую раньше очень любил. Продюсер подчеркнул, что там у него ухудшается самочувствие и поднимается давление."Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь", – отметил Дмитрий Дибров.Артисту из-за болезни пришлось изменить свой образ жизни. Он не только отказался от сауны, но и расстался с вредными привычками. Кроме того, Дмитрий Дибров соблюдает диету, из-за чего уже потерял вес.