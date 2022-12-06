Деревня Фёдоровское Киржачского района Владимирской области вышла на связь в сети МТС. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с стал доступен почти 1000 жителей. После установки нового ..

Деревня Фёдоровское Киржачского района Владимирской области вышла на связь в сети МТС. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с стал доступен почти 1000 жителей.После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям и туристам стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: звонки по видеосвязи, госуслуги, онлайн-магазины, просмотр сериалов, фильмов и телепрограмм в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.«Фёдоровцы теперь имеют доступ ко всем цифровым сервисам в том же объеме, что жители Владимира и других городов. Мы планомерно продолжаем закрывать «белые пятна» во Владимирской области, делая ее более привлекательной для местных жителей и приезжих. Учитывая, что Владимирская область который год подряд держится в числе главных туристических регионов страны, можно ожидать, что, посмотрев красивую «витрину» нашего туризма, гости захотят побывать и в глубинке, где много нетронутой старины. Работу по обеспечению связью малых и отдаленных сел мы будем продолжать и дальше», – рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.Населенный пункт Фёдоровское, расположенный в четырех километрах от города Киржач и более чем в 100 километрах от Владимира, ведет свою историю с XVII века. Южнее села Фёдоровского, на берегу реки Киржач находится Борисоглебский погост с храмом Вознесения Господня XIX века постройки, который привлекает туристов и любителей истории.«У храма очень богатая история, здесь множество старинных икон, в их числе, например, есть местная икона Успения Божией Матери, которой в 1763 году был благословлён на служение Елизавете Петровне генерал-аншеф Чулков. В 1817 году наследники камергера императрицы передали икону в церковь Борисоглебского Погоста. Это лишь одна из наших достопримечательностей, способных привлечь в село любителей старины», - отметил глава администрации муниципального образования Першинское Сергей Чуб.