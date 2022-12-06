Глава депздрава 33 региона пообщался с прессой. В разгар пандемии журналисты привыкли к еженедельным брифингам, в которых принимал участие Артём Осипов. В последнее время руководство

Глава депздрава 33 региона пообщался с прессой. В разгар пандемии журналисты привыкли к еженедельным брифингам, в которых принимал участие Артём Осипов. В последнее время руководство департамента не так часто встречается с прессой, поэтому вопросов к нему накопилось немало. Артема Осипова спросили о трагедии, которая произошла в одной из семей региона. В медучреждении Владимира погиб 5-летний