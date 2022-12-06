Стоимость объекта составит 122,4 млн рублей.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов принял участие в личном приеме граждан, который проводил Александр Авдеев. Подробностями поделились в пресс-службе горадминистрации.Сергей Трихаев пришел к властям с проблемой строительства дороги на улицах Березовая и Дуговая в Пиганово. Жителю Владимира пояснили, что она появится в 2023 году. Подрядчиком стал ГУП «ДСУ-3». Стоимость объекта составит 122,4 млн рублей.В текущем году строители выполняют подготовительные работы, а после зимы займутся устройством дорожного полотна с основанием из щебня и асфальтобетона.Глава региона попросил Сергея Трихаева сообщить жителям микрорайона радостную новость, а Дмитрию Наумову поручил контролировать ход работ вместе с общественностью.