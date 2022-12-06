6 декабря глава города Владимира Дмитрий Наумов совершил выезд на подземный пешеходный переход в микрорайоне Юрьевец на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо», капитальный ремонт

6 декабря глава города Владимира Дмитрий Наумов совершил выезд на подземный пешеходный переход в микрорайоне Юрьевец на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо», капитальный ремонт которого подходит к концу. По информации пресс-службы мэрии, наиболее трудоемкие работы на объекте завершены, сейчас идет внутренняя отделка. Проблем с материалами не возникло, ремонт идет в срок, а его качество не