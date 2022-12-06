В нынешнем году инвестиционный поток в область оказался на 70% полноводнее прошлогоднего.

Результаты III Владимирского инвестиционного конгресса в Суздале более значительны, чем прогнозировали эксперты.Особая зонаОдно из главных событий, которое обсуждали на площадках конгресса, - одобрение федеральным руководством создания в области 2-й особой экономической зоны, на работу в которой уже подали заявки 13 крупных инвесторов.- Идея создания особой экономической зоны в Александровском и Киржачском районах витала в воздухе примерно год назад. Впервые мы начали о ней активно размышлять и «упаковывать» в июне. В июле мы оформили идею и доложили премьер-министру М.В.Мишустину. А сейчас правительственная комиссия под руководством Ю.П.Трутнева одобрила создание особой экономической зоны. Спасибо министерству промышленности и торговли, спасибо министерству экономики: для нас это действительно создание - будем честно говорить - в некоторых депрессивных территориях новых площадок, куда инвесторы будут с удовольствием приходить, - сказал Губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Это действительно можно сказать, мега-проект для нашей области. Планируется привлечь туда около 19 млрд руб., а это - 1800 дополнительных рабочих мест. В особой экономической зоне будет льготное налогообложение, и, будем надеяться, инвесторы туда будут стремиться.Промышленный туризмЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных считает, что промышленный подъём малых городов области поможет не только улучшать социальную инфраструктуру, но и эффективнее реализовывать туристический потенциал региона:- Мы обсуждаем сейчас одно из новых направлений -промышленный туризм.Регион серьёзно готовится к этой программе; в России она сейчас активно развивается. Я уверен, что как раз развитие малых городов, районных центров позволитпривлечь и дополнительный туристический поток. Чтобы туристы, приезжая сюда, знакомились не только с достопримечательностями и культурными ценностями региона, но и с промышленным потенциалом. Это - хороший, современный тренд.Работа инвестиционного конгресса идёт даже с более эффективной отдачей, чем планировали аналитики. Да, мероприятие дорогое, но, как говорит губернатор области , затраты на проведение форума составляют 1 тысячную от тех бюджетных поступлений, которые получит наш регион после реализации проектов по заключённым на форуме соглашениям.Кто ещё пришёл?Вот только несколько примеров.«Индастриал Платформ Групп Климат» готово инвестировать в развитие социальной, транспортной, научной-производственной инфраструктуры Киржача и Киржачского района 2,8 млрд руб.Владимирский завод инновационных материалов до конца 2024 г. вложит около 300 млн руб. в создание в Суздальском районе производства автоклавных газобетонных блоков. В районе появится более 60 новых рабочих мест.Компания «Суздальский пивовар» намерена реализовать проект по реконструкции и модернизации пивоваренного завода. До конца 2023 г. объём инвестиций составит 3 млрд руб. Город-музей дополнительно получит 100 рабочих мест.В Петушинском районе до конца 2025 г. создадут около 60 новых рабочих мест благодаря инвестициям АО «Петушинский завод силикатного кирпича» в производство силикатных межкомнатных перегородок. Размер вложений - 400 млн руб.Вольгинский завод литьевых пластмасс инвестирует 600 млн руб. в расширение завода по производству упаковки для пищевой продукции из полимерных материалов. Планируется создать 45 новых рабочих мест.Председатель ЗС Владимирской области ВладимирКиселёв:- Мощная команда работает над тем, чтобы улучшить развитие нашего региона.Беспрецедентные санкции наложены на нашу страну, и вот в этих сложных условиях нам необходимо двигаться вперёд. Необходимо развивать экономику; в первую очередь - промышленность.Многие иностранные валюты падают, а рубль стоит очень крепко. Перспективы у нашей страны и у Владимирской области очень серьёзные. Только на этом форуме подписали соглашений примерно на 15 миллиардов рублей, что позволит создать в регионе дополнительных 1000 рабочих мест.