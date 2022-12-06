В эти морозные дни у артистов самая горячая пора – концерт, съемки. Например, канал Россия уже практически отснял огонек, под который страна будет встречать новый, 2023-й, год. Правда, Народной артистки России Аниты Цой там не будет. О причинах певица рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру за кулисами юбилейной премии Звезды Дорожного радио в Санкт-Петербурге.

В эти морозные дни у артистов самая горячая пора – концерт, съемки. Например, канал "Россия" уже практически отснял "огонек", под который страна будет встречать новый, 2023-й, год. Правда, Народной артистки России Аниты Цой там не будет. О причинах певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами юбилейной премии "Звезды Дорожного радио" в Санкт-Петербурге."Так повелось уже много лет, что в Новый год на канале "Россия" меня нет, – вздыхает Анита. – Я не знаю, чем это объяснить – просто мистика какая-то! Мне говорят: "Когда понадобитесь – тогда пригласим!"Разумеется, такое отношение обижает Цой. "Я не считаю себя худшим в стране артистом, – заявила она. – Но однажды услышала даже в свой адрес обидное: "В этом сезоне корейцы нам не нужны!" (дедушка певицы, Юн Сан Хым, в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи и в 14 лет стал батраком – Прим. ред.). Словом, я на этом телеканале очень редкий гость. Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась , а для всех остальных я, видимо, не подхожу",Что же касается первой кнопки, то туда Цой зовут охотнее. "Про этот год, правда, не знаю, списки участников новогодней съемки еще только утверждаются, но я надеюсь, что попаду, – пояснила звезда. – Хотя там свой формат и свой подход".В саму же новогоднюю ночь, когда будут показывать этот самый "огонек", Анита Цой будет работать и эфир не увидит. "Год был непростой, что будет в следующем – тоже непонятно, – пояснила певица. – Поэтому хочется, чтобы у моего коллектива была возможность заработать и чувствовать себя уверенно. И все этому рады! У меня с вечера 31 до утра 1 январе все расписано. А отметим потом – это менее важно сейчас".