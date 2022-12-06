Анастасия Волочкова опять оголилась перед мужиком.

Анастасия Волочкова опять оголилась перед мужиком.Балерина всея Руси славится не только своими уникальными шпагатами. Пожалуй, многие знают о ее широкой душе, которая всегда открыта к развлечениями – особенно в любимой баньке. Почти всех гостей Анастасия Волочкова приглашает хорошенько попариться.Кто только не был в парной звезды! Целая толпа – не только профессиональные банщики, но и ее друзья и недруги. Было время, когда вместе с ней там потела и Ксения Собчак. За время всех утех парная артистки превратилась в потасканную дыру – это признали пользователи, когда увидели новые фотографии на странице блондинки."Хотя бы парную помыла. Такой засранной бани я не видела. Похоже никогда не чистили", – пишут возмущенные россияне. В общем, любимому месту Анастасии Волочковой потребовалась помощь, что она и сама поняла, а потому позвала "банного зодчего" Владимира из Петербурга, который, по ее словам, должен сделать "реинкарнацию" парной.Но перед этим он, конечно, звезду хорошенько отпарил, а процесс она показала поклонникам. Артистка не постеснялась выложить пару весьма откровенных фотографий, на одной из которых прикрывает свое голое тело вениками. Народ столь пошлые снимки возмутили. Более того, кто-то нашел на них нечто странное."Что между ног черное?", – задалась вопросом некая женщина и сразу получила ответ от других людей, которые объяснили, что это всего-навсего ветка от елки. Разъяренные пользователи, увидев голую Анастасия Волочкову, пожелали ей сначала заняться своей головой, а потом уже баней.