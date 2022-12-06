В феврале после начала специальной военной операции из телеэфира практически исчез развлекательный контент. Скандалы, мордобои, появление внебрачных детей – все это ушло в тень. Бал стала править политика.

В феврале после начала специальной военной операции из телеэфира практически исчез развлекательный контент. Скандалы, мордобои, появление внебрачных детей – все это ушло в тень. Бал стала править политика.Новость о том, что "Пусть говорят" возвращается в эфир, "Дни.ру" сообщил ведущий Дмитрий Борисов. "В преддверии Нового года "Пусть говорят" возвращается в эфир с традиционными прогнозами, – рассказал он. – Целая серия специальных выпусков посвящена необычным людям".Ведущий пояснил, что ждет нас в первом, после большого перерыва, выпуске, который выйдет в эфир 6 декабря: "Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов о том, что ожидает человечество в новом году и в ближайшее десятилетие. Разбираемся, в чем феномен Ванги и почему ее пророчества продолжают сбываться и в наши дни. Узнаем, поддерживают ли ученые Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США".Секретные материалы и подробные прогнозы ждут зрителей в специальных выпусках "Пусть говорят" на Первом канале. Постоянный эксперт программы Денис Сорокин, который, кажется, знает про живых и мертвых все, очень рад, что ток-шоу снова начинают снимать. "Эта программа вдохновляет и дарит людям надежду, что все будет хорошо, – пояснил он. – Ко мне постоянно подходят люди на улицах и спрашивают, когда "Пусть говорят" вернут в эфир. По их словам, они спасала их и была лучшим антидепрессантом. Кстати, моя лучшая подруга Ольга Казаченко этому тоже рада – она частый гость на "Пусть говорят", где всегда ждут ее весомое экспертное мнение по любому вопросу".