В 2022 году на Горьковской железной дороге уложили более 380 км бесстыкового «бархатного» пути, часть которого прошла через Владимирскую область. Произведена замена 127 стрелочных переводов,

В 2022 году на Горьковской железной дороге уложили более 380 км бесстыкового «бархатного» пути, часть которого прошла через Владимирскую область. Произведена замена 127 стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ГЖД. Наиболее масштабные работы прошли на участках Вязники – Гороховец и Ундол – Колокша во Владимирской области, а также Сергач – Андосово в Нижегородской области, Арск –