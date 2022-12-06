На будущей Рублево-Архангельской линии метро пройден правый перегонный тоннель между станциями Народное Ополчение и Звенигородская. Протяженность участка – 1700 метров.

На будущей Рублево-Архангельской линии метро пройден правый перегонный тоннель между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская". Протяженность участка – 1700 метров.Первый тоннель Рублево-Архангельской линии пройден два месяца назад. О завершении проходки соседнего участка сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Тоннель проходит под плотной городской застройкой. Тоннелепроходческий щит шел на глубине до 35 метров, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.Рублево-Архангельская линия протянется почти на 13 километров от делового центра "Москва-Сити".Ветка выйдет за МКАД и дойдет до площадки Рублево-Архангельское, где строится жилье и коммерческие помещения. Линия улучшит транспортную доступность западных районов столицы.Напомним, что активные работы ведутся на еще одной новой линии – Троицкой. Она протянется на 40 километров и свяжет центр Москвы с городским округом Троицк.В ноябре 2022 года станции "Крымская". На соседней станции – "ЗИЛ" – .В ближайшие годы на карте подземки появится Бирюлевская линии. Метро придет в районы Гольяново и Северный, аэропорт Внуково.За последние 11 лет сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза. Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо.