7 декабря 2022 года проходит народный праздник Катерина Санница и церковный день памяти святой...
7 декабря 2022 года проходит народный праздник Катерина Санница и церковный день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской. В честь нее эту дату назвали Екатеринин день. Святую Екатерину считают покровительницей семей. Ей молятся о счастье для супругов и появлении детей.
Что можно делать 7 декабря 2022 года:
1. Мужчине стоит попросить святую Екатерину Александрийскую о даровании трудолюбивой жены, которая не будет лениться и станет верным спутником в жизни.
2. Свободной девушке, которая проведёт весь день в хорошем настроении, будет со всеми вежлива и учтива, святая Екатерина подарит встречу со второй половинкой или скорое замужество.
3. В старину было принято кататься на санях. Сегодня на санях катаются разве только в деревнях и сёлах, однако, если лежит снег, то можно выйти покататься на санках, ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходе .
Что нельзя делать 7 декабря 2022 года:
1. Не рекомендуется мести пол, пользоваться пылесосом, чтобы не вымести благополучие и достаток
2. Замужней женщине нельзя надевать новую обувь — к изменам мужа.
3. Не рекомендуется выполнять физическую работу, например, делать ремонт, приниматься за рукоделие.
Народные приметы на 7 декабря 2022 года:
Звёзды меньше обычного — к снегопаду.
Вокруг луны круги появились — перед морозом.
Оттепель, слякоть, туман — морозы придут через 10 дней.
Снег падает на сухую землю — к плохому урожаю.
Ясный день — зима будет морозной.
Фото pxfuel.com/