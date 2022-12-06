7 декабря 2022 года проходит народный праздник Катерина Санница и церковный день памяти святой...

7 декабря 2022 года проходит народный праздник Катерина Санница и церковный день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской. В честь нее эту дату назвали Екатеринин день. Святую Екатерину считают покровительницей семей. Ей молятся о счастье для супругов и появлении детей.Что можно делать 7 декабря 2022 года:1. Мужчине стоит попросить святую Екатерину Александрийскую о даровании трудолюбивой жены, которая не будет лениться и станет верным спутником в жизни.2. Свободной девушке, которая проведёт весь день в хорошем настроении, будет со всеми вежлива и учтива, святая Екатерина подарит встречу со второй половинкой или скорое замужество.3. В старину было принято кататься на санях. Сегодня на санях катаются разве только в деревнях и сёлах, однако, если лежит снег, то можно выйти покататься на санках, ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходе .Что нельзя делать 7 декабря 2022 года:1. Не рекомендуется мести пол, пользоваться пылесосом, чтобы не вымести благополучие и достаток2. Замужней женщине нельзя надевать новую обувь — к изменам мужа.3. Не рекомендуется выполнять физическую работу, например, делать ремонт, приниматься за рукоделие.Народные приметы на 7 декабря 2022 года:Звёзды меньше обычного — к снегопаду.Вокруг луны круги появились — перед морозом.Оттепель, слякоть, туман — морозы придут через 10 дней.Снег падает на сухую землю — к плохому урожаю.Ясный день — зима будет морозной.Фото pxfuel.com/