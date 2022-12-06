Никита Джигурда по образованию фельдшер, и сам может принять роды.

Никита Джигурда по образованию фельдшер, и сам может принять роды.Российский актер и шоумен Никита Джигурда любит эпатировать публику и постоянно удивляет своих фанатов харизмой и неподражаемым обаянием. Помимо работы Джигурда успевает быть примерным семьянином и воспитывает четверых детей. Двое детей у него от жены Марины Анисиной, и еще двое от прошлых отношений.Звезде фильма "Любить по-русски" 61 год, и его жизнь только начинается. Никита Джигурда ответил на вопрос, готов ли он стать отцом в пятый раз. Ведь с фигуристкой Мариной Анисиной он живет уже 15 лет, и это явно навсегда. За все время брака пара пережила и немало скандалов, и выяснение отношений, и демонстрировала крепкую любовь и страсть, были даже роды на всю страну, сообщает . На вопрос об очередном наследнике актер ответил отрицательно, несмотря на идиллию в семье."Нет, нет, ни в коем случае! И другим советую с этим не торопиться, юным молодым девчонкам, да и ребятам я не советую", – ответил Никита Джигурда.Напомним, у Никиты Джигурды два сына, рожденных фотографом Яной Павелковской. Марина Анисина родила от него сына и дочь. Старшему сыну Джигурды сейчас 20 лет, а младшему 12. Десять лет назад в прямом эфире Джигурда принимал сам роды у Марины Анисиной, схватки у которой длились 19 часов. Год спустя, когда Анисина рожала дочь, Джигурда снова присутствовал на родах.