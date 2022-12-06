Ожидает ли рынок новостроек коллапс?

Ожидает ли рынок новостроек коллапс?Судьба льготной ипотеки, которая завершит своей действие в конце декабря, – один из самых обсуждаемых вопросов этой осенью. Центробанк прямо заявил о негативном отношении к данной программе, застройщики же и банки надеются, что она будет продлена. А как отмена льготной ипотеки скажется на покупателях?Минусы отмены:1. Сократится спрос.Льготная ипотека – действенный инструмент финансовой помощи. Ее отмена приведет к тому, что для ряда покупателей приобретение квартиры снова станет недоступным. Спрос на новостройки, в зависимости от региона, может снизиться на 30-45%.Однако падение спроса наблюдается и сейчас, когда программа еще действует. Поэтому дальнейшая динамика продаж, независимо от принятого решения по ипотеке, будет напрямую зависеть и от цен, устанавливаемых застройщиками. Сейчас рынок новостроек перегрет, поддержать спрос поможет снижение цен в проектах.2. Риски недостроя.Сокращение выручки застройщиков из-за снизившегося спроса приведет к временной заморозке некоторых строек. Крупные компании справятся с очередным кризисом, но множество мелких девелоперов либо обанкротятся, либо будут вынуждены пойти на массовые сокращения. Банкротство, в свою очередь, привет к росту числа проектов-недостроев.3. Ввод жилья замедлится.Сокращение спроса и удорожание строительства замедлит жилищный рынок и, как следствие, темпы экономического роста в целом. Сфера строительства оказывает непосредственное влияние на ВВП страны.Некоторые аналитики считают, что если ипотечные ставки снова вернутся к 10% годовых и более, то рынок новостроек ожидает коллапс. Ряд строительных компаний не смогут вести деятельность в таких условиях.Плюсы отмены:1. Снизятся цены.Если ипотека подорожает, у застройщиков не останется иного выбора, кроме как снизить цены. Сейчас стоимость квартир достигла рекордных показателей, а доходы населения либо остались на том же уровне, либо сократились. Поэтому девелоперам придется пойти навстречу покупателям.2. Рост продаж «вторички».С отменой дешевой ипотеки на новостройки повысится привлекательность вторичного рынка, где цены зачастую ниже, а собственники охотно соглашаются на скидку. «Вторичка» начала дешеветь уже с мая, а размер дисконта сейчас достигает 15% и более.Также может вырасти спрос на частные дома. Опросы регулярно показывают, что большинство россиян мечтает о собственном доме. Но необходима поддержка отрасли ИЖС со стороны государства.