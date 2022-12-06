В группе ВКонтакте «PRO Транспорт» Владимир News раскрыли некоторые подробности о новогоднем автобусе, который будет колесить по улицам областного центра в преддверии Нового года. Уже сейчас

В группе ВКонтакте «PRO Транспорт» Владимир News раскрыли некоторые подробности о новогоднем автобусе, который будет колесить по улицам областного центра в преддверии Нового года. Уже сейчас идет закупка украшений для автобуса. На следующей неделе его начнут «наряжать» в праздничное обличие, а примерно в 20-х числах декабря жители Владимира смогут увидеть его на дорогах и прокатиться.