Появились подробности столкновения поезда и микроавтобуса для перевозки детей во Владимирской...

Появились подробности столкновения поезда и микроавтобуса для перевозки детей во Владимирской области."Вести" уже сообщали о резонансном ДТП, которое произошло сегодня, 6 декабря, около 11.00 на промышленном железнодорожном перегоне «Киржач – мкр. Красный Октябрь».По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» выехал на запрещающие сигналы светофора и семафора, в результате чего произошло столкновение с железнодорожным составом, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В салоне автомобиля «Газель» вместе с водителем находился один взрослый пассажир. По состоянию на 13.00 за медицинской помощью никто не обращался.Фото пресс-служба УМВД России по Владимирской области