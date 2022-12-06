Договор с первым подрядчиком, который победил на аукционе, расторгли из-за его недобросовестности.

Чиновники повторно объявили конкурс на разработку проекта по рекультивации Александровской свалки. Стоимость работ подорожала с почти 8 до 12,6 млн рублей. Напомним, что договор с первым подрядчиком, который победил на аукционе, расторгли из-за его недобросовестности.Следующей компании дадут на подготовку документации более 8 месяцев. Фирме необходимо уточнить объёмы складированного мусора, класс опасности отходов и уровень залегания грунтовых вод. Ожидается, что вместо свалки здесь появятся зелёные насаждения и плодородный слой почвы. Подрядчика выберут 14 декабря.Ранее сообщалось, что в Александровском районе может появиться мусороперегрузочная станция, но местные жители и депутаты возведения объекта у посёлка Маяк. В результате комплекс исключили из территориальной схемы обращения с ТКО.