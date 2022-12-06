Сейчас среди звезд пошла новая мода рожать детей в преддверии климакса. 45-летяя Ольга Орлова яркий тому пример. Не удивительно, что другим тоже хочется.

Сейчас среди звезд пошла новая мода рожать детей в преддверии климакса. 45-летяя Ольга Орлова яркий тому пример. Не удивительно, что другим тоже хочется.На днях в Сети появились слухи о том, что 42-летняя российская актриса Наталья Бочкарева беременна и скоро родит ребенка. В СМИ писали, что звезда якобы уже на седьмом месяце беременности, а значит, Бочкарева якобы родит в конце зимы. Эту информацию якобы подтвердили в близком окружении звезды сериала "Счастливы вместе". Если это действительно так, то для Бочкаревой это будет третий ребенок.При этом директор Натальи Бочкаревой Михаил был крайне удивлен, услышав такую новость."Я как директор данного человека удивлен таким событием. Это бред и неправда. Зачем писать то, чего нет? Что тут скажешь?" – заявил директор Бочкаревой.Ранее ряд СМИ сообщил также о предполагаемой беременности новой супруги российского актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян. По данным источников, она заметно округлилась в последнее время. Примечательно, что пара не стала отрицать новость о скором прибавлении.Напомним, Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками и задержанием на время ушла в тень. Она перестала сниматься в шоу и сериалах и ушла из театра. Как выяснилось, актриса открыла частную студию для обучения детей актерскому мастерству.