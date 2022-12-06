Об этом рассказал директор департамента здрвоохранения Артём Осипов.

Семь врачей из Владимирской области постоянно находятся в командировке на Донбассе. Об этом рассказал директор департамента здрвоохранения Артём Осипов.«Да, в отдельных больницах доктора на вес золота. Приходится прибегать к замещению специалистов на местах, чтобы качество медицинской помощи не пострадало», - добавил Осипов.При этом он заверил, что количество отправленных в зону СВО медиков не влияет на качество оказания медпомощи жителям региона.