Актер не только успешен в карьере, но и счастлив в личной жизни.

Актер не только успешен в карьере, но и счастлив в личной жизни.Олег Харитонов известен публике по роли майора Туманова в сериале "Паутина". После выхода проекта на экраны актер буквально стал звездой и предметом обожания многих зрительниц. Несмотря на это, личную жизнь артиста никогда не сотрясали скандалы. Он уже много лет женат, воспитывает четверых детей и живет вместе с семьей вдали от любопытных глаз.Олег Харитонов появился на свет в 1967 году и вырос в семье известного ювелира. Отец будущего артиста предполагал, что тот пойдет по его стопам и продолжит семейное дело. Однако надеждам родителя не суждено было сбыться. Олег с ранних лет выступал на сцене, занимался в театральной студии и увлекался вокалом.После окончания школы Харитонов поступил в ЛГИТМИК. Харизматичный актер быстро проявил свой талант и начал выступать в театре еще в студенческие годы. Однако карьера артиста развивалась не так быстро, как ему бы хотелось. В 2003 году он решил кардинально изменить свою жизнь и отправился покорять Москву.Первой киноработой Олега Харитонова стала эпизодическая роль в фильме "Смотрящий вниз". Вскоре актер снялся в сериалах "Сыщики", "Громовы", "В круге первом" и многих других лентах. Однако настоящую популярность артист обрел лишь в 40 лет, когда сыграл главную роль в "Паутине".После выхода проекта на экраны на Харитонова буквально свалились слава и любовь зрителей, о которых он так долго мечтал. Но самое ценное пришло в его жизнь еще до съемок в судьбоносном сериале. На одном из тренингов по личностному росту артист встретил Светлану – главную любовь своей жизни. Спустя год влюбленные поженились и с тех пор не расставались.За годы брака любимая жена подарила звезде четверых наследников: сыновей Романа, Федора, Евграфия и дочь Варвару. Став многодетным отцом, актер продолжил активно сниматься. Впрочем, большая семья внесла в его жизнь свои коррективы. В 2014 году Харитонов понял, что хочет жить подальше от городской суеты, и переехал в глухое село в Краснодарском крае вместе с женой и детьми.Сейчас, в свои 55 лет, Олег Харитонов продолжает заниматься карьерой. Актер часто бывает на съемках в Москве, а свободное от работы время проводит вместе с семьей в загородном доме.