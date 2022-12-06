Ирина Аллегрова, от которой все ждут хитов в стили и духе гуляй, шальная императрица, теперь исполняет патриотические композиции. Многотысячный зал дворца спорта Мегаспорт слушал ее песню про героев спецоперации стоя. А вот сбежавший в Америку шоумен Рустам Солнцев разнес артистку.

Ирина Аллегрова, от которой все ждут хитов в стили и духе "гуляй, шальная императрица", теперь исполняет патриотические композиции. Многотысячный зал дворца спорта "Мегаспорт" слушал ее песню про героев спецоперации стоя. А вот сбежавший в Америку шоумен Рустам Солнцев разнес артистку.Бывший участник "Дома-2" и прежде плескал ядом в представителей российского шоу-бизнеса. Теперь же, живя в недружественной стране, он и вовсе пропитался желчью. И поливает фекалиями тех, кто не уехал из России, кто признается Родине в любви."Старая аферистка-фанерщица решила номенклатурно спеть про СВО, но и тут жульнически схитрила, "хлопая" траурным лицом, – высказался Солнцев о выступлении Народной артистки России. – Она изобразила пение, ни спев при этом ни слова – все фанера. Пишут, что в конце этого воя она бабахнулась на ревматоидные колени".При этом экзальтированные фанаты, которые присутствовали на этом памятном выступлении Аллегровой, описывают все в иных тонах, видимо, чтобы польстить артистке. Вот что они рассказали про нашумевший номер певицы: "В конце песни она удалилась за кулисы. А зрители, опомнившись, вскочили со своих мест и стали приветствовать ее стоя.Аллегрова вернулась на сцену, встав перед ошарашенными зрителями на колени".Что же до фонограммы, то это была телевизионная съемка, где всем петь "живьем" физически невозможно – если для каждого из полусотни артистов отстраивать звук, то съемка растянется на несколько дней вместо пяти часов.