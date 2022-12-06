При продаже дачи зимой важно помнить, что клиент не доедет до участка, если дороги завалены снегом.

При продаже дачи зимой важно помнить, что клиент не доедет до участка, если дороги завалены снегом.Большинство собственников дачных участков при желании продать свою недвижимость предпочитают переждать зиму и совершить сделку уже зимой, поэтому в холодный период года конкуренция на рынке падает. Однако и потенциальные покупатели предпочитают дождаться теплого времени, что снижает спрос и, соответственно, цены.Стоит ли вообще продавать дачу зимой. Эксперты назвали плюсы и минусы. Прежде всего очень важно понимать, что покупателя интересует не только дом, но и земельный участок, состояние которого довольно трудно проверить из-за снежного покрова.Кроме того, многие владельцы на зиму отключают воду, чтобы сохранить трубы и сантехнику, поэтому и коммуникации осмотреть будет проблематично. Понимая, что низкий спрос не позволят поднять цены, сами дачники отказываются продавать свои участки зимой.Так, по данным аналитиков ЦИАН, в конце ноября на вторичном рынке Подмосковья на дачи приходилось всего восемь процентов от общего количество продаваемой недвижимости. Однако в этом есть и большой плюс. Разумеется, при низкой конкуренции покупателя найти намного легче. Проще всего будет продать дачу с хорошей доступностью.Продать дачу зимой гораздо сложнее, потому что невозможность оценить геометрию участка, неровности, состояние плодовых деревьев вызывает у потенциальных покупателей недоверие. Еще одним минусом является отсутствие соседей, у которых можно узнать реальное положение дел перед заключением сделки.Также не стоит забывать о доступности участка. Если дороги зимой завалены снегом, то велик риск, что клиент попросту не доедет до дачи и сделает соответствующие выводы.