Публика получила очередное подтверждение того, что слухи о проблемах в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон имеют основания считаться правдивыми.

Публика получила очередное подтверждение того, что слухи о проблемах в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон имеют основания считаться правдивыми.Целых 11 лет назад Кейт Миддлтон сказала заветное "Да!" принцу Уильяму.В современном мире, где все приобрело приставку "фаст", такие длительные отношения вызывают множество эмоций. Страх, что сказка превратится в пыль, недоумение: неужели они не надоели друг другу, любопытство: осталась ли страсть в их отношениях.Королевская чета, вынужденная следовать протоколу, ведет себя на людях сухо и сдержанно, что не дает ответа ни на один из возникших выше вопросов. Поэтому любопытствующие вынуждены делать выводы основываясь на маленьких случайных ситуациях, возникающих спонтанно.Пару дней назад в Бостоне прошла церемония Earthshot Prize, которую принц Уильям и Кейт Миддлтон почтили своим вниманием. Запомнилась она, однако, не только вдохновляющими речами участников, но нарядом Кейт и тем, как повела она себя на глазах у принца Уильяма.Туго обтянувшая свои прелести зеленым платьем, герцогиня показала свои оголенные плечи и изумрудный чокер, доставшийся ей от покойной свекрови. Такой внешний вид вскружил голову Дэвиду Бекхэму, также прилетевшему на мероприятие, поэтому он, в нарушение всех правил, бросился с объятьями на Кейт Миддлтон. Та, в свою очередь, не раздумывая ни секунды, отдалась на волю чувств миллионера-футболиста.Пока парочка обменивалась прикосновениями, ошарашенный принц Уильям смотрел на них, не в силах сохранить хорошую мину при плохой игре. Кажется, даже он понял, что семейная жизнь немного приелась его супруге. Многие уверены, что после премии у Кейт Миддлтон и Принца Уильяма состоялся серьезный разговор об их отношениях.