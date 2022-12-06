Новый динозавр назван Patagopelta cristata в честь места обнаружения его костей и панциря.

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров небольшого размера, обитавших на планете 70 млн назад. Об этом сообщил в понедельник Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET)."Новое исследование учеными из CONICET костей, обнаруженных у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 млн лет назад", - говорится в сообщении.Новый динозавр назван Patagopelta cristata в честь места обнаружения его костей и панциря. Как выяснили ученые, он был маленького размера по сравнению с другими древними ящерами - около двух-трех метров в длину.Палеонтологи изучили кости, которые находили вокруг Салитраль-Морено с 1980-х. Ученым не удалось собрать полный скелет динозавра, но полученных сведений оказалось достаточно, чтобы понять, что речь идет о новом виде анкилозавров. Кости этих травоядных ящеров часто находили в Северном полушарии и очень редко в Южном.Согласно одной из гипотез ученых, размер Patagopelta cristata обусловлен тем, что на островах, в которые превратилась северная часть Патагонии, из-за нехватки еды выживали только маленькие особи.