В Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева при поддержке ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») открыли лабораторию цифровых производственных технологий.
В Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева при поддержке ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») открыли лабораторию цифровых производственных технологий.
В церемонии открытия приняли участие ректор академии Елена Евгеньевна Лаврищева, генеральный директор АО «ВПО «Точмаш» Анатолий Вячеславович Гавриков, генеральный директор ПАО «КМЗ» Роман Евгеньевич Владимиров.
Это совместный проект академии и предприятий, реализованный на условиях софинансирования. ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» вложили в реализацию проекта более 1,5 млн рублей, столько же выделила академия.
«Новая лаборатория в вузе позволит обеспечить инновационный, технологичный подход в деле подготовке кадров по востребованным инженерным профилям: «Информатика и вычислительная техника», «Конструкторско-технологическое обеспечение промышленных производств», а также «Управление в технических системах». Создаем условия, модернизируем образовательный процесс, развиваем и совершенствуем навыки наших студентов для того, чтобы обеспечить актуальные запросы предприятий на квалифицированные кадры», – комментирует ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева.
Помещение лаборатории отремонтировали, оснастили современным оборудованием и программным обеспечением, укомплектовали новой мебелью. На ее базе планируется выполнять прикладные исследования по изучению и практическому использованию инструментов цифровизации, подготовку и переподготовку кадров для предприятий-партнёров по направлению «Цифровизация производственных предприятий для нужд атомной отрасли», внедрения результатов научно-исследовательской работы в реальный сектор экономики. Основными направлениями деятельности лаборатории станут виртуальная и дополнительная реальность, интернет вещей и его применение в промышленности, искусственный интеллект, цифровые двойники и информационная безопасность.
«В квалифицированных грамотных кадрах нуждаются многие предприятия и компании, в том числе в атомной отрасли. Мы уверены, что новая лаборатория поможет улучшить качество подготовки студентов – будущих технологов, конструкторов, разработчиков программного обеспечения. Это особенно важно в современных реалиях, когда идет процесс импортозамещения в том числе в сфере высоких технологий и цифровизации производственных предприятий. Мы рассчитываем на долгосрочные партнёрские отношения с академией по подготовке кадров для наших предприятий, в том числе и в плане повышения квалификации наших сотрудников на базе открытой сегодня лаборатории», – прокомментировал Анатолий Вячеславович Гавриков.
Это первый этап оснащения лаборатории, в дальнейших планах – обучение сотрудников академии по направлениям деятельности лаборатории, приобретение оборудования дополнительной реальности и аддитивных технологий – 3D-принтеров и сканеров.