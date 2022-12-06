В Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева при поддержке ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») открыли лабораторию цифровых производственных технологий.

В Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева при поддержке ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» (предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») открыли лабораторию цифровых производственных технологий.В церемонии открытия приняли участие ректор академии Елена Евгеньевна Лаврищева, генеральный директор АО «ВПО «Точмаш» Анатолий Вячеславович Гавриков, генеральный директор ПАО «КМЗ» Роман Евгеньевич Владимиров.Это совместный проект академии и предприятий, реализованный на условиях софинансирования. ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» вложили в реализацию проекта более 1,5 млн рублей, столько же выделила академия.«Новая лаборатория в вузе позволит обеспечить инновационный, технологичный подход в деле подготовке кадров по востребованным инженерным профилям: «Информатика и вычислительная техника», «Конструкторско-технологическое обеспечение промышленных производств», а также «Управление в технических системах». Создаем условия, модернизируем образовательный процесс, развиваем и совершенствуем навыки наших студентов для того, чтобы обеспечить актуальные запросы предприятий на квалифицированные кадры», – комментирует ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева.Помещение лаборатории отремонтировали, оснастили современным оборудованием и программным обеспечением, укомплектовали новой мебелью. На ее базе планируется выполнять прикладные исследования по изучению и практическому использованию инструментов цифровизации, подготовку и переподготовку кадров для предприятий-партнёров по направлению «Цифровизация производственных предприятий для нужд атомной отрасли», внедрения результатов научно-исследовательской работы в реальный сектор экономики. Основными направлениями деятельности лаборатории станут виртуальная и дополнительная реальность, интернет вещей и его применение в промышленности, искусственный интеллект, цифровые двойники и информационная безопасность.«В квалифицированных грамотных кадрах нуждаются многие предприятия и компании, в том числе в атомной отрасли. Мы уверены, что новая лаборатория поможет улучшить качество подготовки студентов – будущих технологов, конструкторов, разработчиков программного обеспечения. Это особенно важно в современных реалиях, когда идет процесс импортозамещения в том числе в сфере высоких технологий и цифровизации производственных предприятий. Мы рассчитываем на долгосрочные партнёрские отношения с академией по подготовке кадров для наших предприятий, в том числе и в плане повышения квалификации наших сотрудников на базе открытой сегодня лаборатории», – прокомментировал Анатолий Вячеславович Гавриков.Это первый этап оснащения лаборатории, в дальнейших планах – обучение сотрудников академии по направлениям деятельности лаборатории, приобретение оборудования дополнительной реальности и аддитивных технологий – 3D-принтеров и сканеров.