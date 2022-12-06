Злоумышленница признала свою вину. Расследование продолжается.

В Кольчугинском районе сотрудницу почты обвиняют в хищении 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По материалам УФСБ против 36-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении. Будучи начальником одного из отделений связи, она на протяжении двух лет систематически забирала деньги, полученные от клиентов в счёт оплаты услуг.Злоумышленница признала свою вину. Расследование продолжается.