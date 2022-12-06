Объект возвели около «Мотодром Арены» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Коврове достроили новый физкультурно-спортивный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Готовность многофункционального спорткомплекса с газовой блочно-модульной котельной составляет 100%. На 14 декабря намечена повторная проверка инспекцией госстройнадзора», – уточнил вице-губернатор Владимир Куимов.Стоимость объекта составила более 300 млн рублей. Подрядчиком выступала компания «Ремстройгарант». Глава города Коврова Елена Фомина доложила, что сейчас в спорткомплексе завершается устранение выявленных недостатков. Объект возвели около «Мотодром Арены» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».