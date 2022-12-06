В Коврове завершилось строительство физкультурно-спортивного комплекса около «Мотодром Арены». Об этом стало известно 5 декабря на оперативном совещании губернатора Авдеева. «Техническая

В Коврове завершилось строительство физкультурно-спортивного комплекса около «Мотодром Арены». Об этом стало известно 5 декабря на оперативном совещании губернатора Авдеева. «Техническая готовность многофункционального спорткомплекса с газовой блочно-модульной котельной составляет 100 процентов. На 14 декабря намечена повторная проверка готовности объекта инспекцией государственного строительного надзора», – уточнил заместитель Губернатора Владимир Куимов. Стоимость объекта составляет около 302 млн